Gli utenti iscritti a WhatsApp reagiscono in modo del tutto positivo al nuovo assetto conferito ai messaggi in chat. Lo sviluppatore Facebook sta pensando di insediare un nuovo update che da iOS sbarcherà presto anche sui dispositivi del robottino verde di Android. Le reactions ai messaggi puntano a rendere più semplice e popolare lo sviluppo delle conversazioni, ora intercettate dal prodigo team di WaBetaInfo che per primo ha diffuso la notizia della novità in arrivo. Scopriamo di che cosa si tratta.

Messaggi WhatsApp cambiano con l’arrivo dell’inedito aggiornamento dell’app

L’interesse verso WhatsApp non passa mai di moda, ben che meno dopo l’annunciato arrivo di una nuova funzione che si trova attualmente in fase di test per gli utenti della grande mela addentata di Cupertino. Il sistema di reazione ai messaggi sarà preso in prestito dall’esperienza social di Facebook, dove 7 faccine potranno esprimere diverse emozioni senza la necessità di rispondere per via orale o scritta come è di consueto fare ai tempi nostri.

In questo modo l’aggiornamento WhatsApp cercherà di snellire il numero di messaggi all’interno di conversazioni private e di gruppo. La fonte svela inoltre il funzionamento di questa nuova funzionalità riassumendo in quanto segue:

è possibile utilizzare qualsiasi emoji

le reazioni non sono anonime, i partecipanti alle conversazioni potranno quindi sapere chi ha inviato la reazione ad uno specifico messaggio

Si tratta chiaramente di una versione primordiale che non ha la pretesa di divenire definitiva ed omogenea per tutte le categorie di dispositivi. Nel frattempo per quanto riguarda WhatsApp Android il team che ha concesso l’utilizzo delle nuove bolle si prepara ad un porting in ottica iOS con l’intento di rendere più moderna ed accattivante la UI dell’app. Appuntamento al prossimo aggiornamento con tutte le novità previste.