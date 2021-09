Se la batteria del nostro telefono scende a zero il mondo attorno a noi cambia negativamente e di pari passo con l’impossibilità di utilizzare le risorse online e soprattutto WhatsApp. Per tantissime persone la nota piattaforma made by Facebook è un tassello essenziale della giornata. Impossibile rinunciarci. Come fare per continuare a chattare in assenza di batteria? Ecco il trucco che molti usano per mantenere i contatti in ogni caso.

Trucchi WhatsApp: in questo modo chatti senza telefono

Per andare in contro alle esigenze dei suoi due miliardi ed oltre di utenti il team di sviluppo di Menlo Park introduce una novità per quel che concerne la gestione dei contatti esternamente all’ambiente smartphone. Il comunicato rilasciato di concerto per bocca di Will Cathcart e Mark Zuckerberg spiega che tra le future funzioni figurerà anche la possibilità di collegarsi al proprio account tramite WhatsApp Web senza l’ausilio del telefono.

Al momento le informazioni sono scarne e non sono state indicate preventivamente le tempistiche per il rollout di queste nuove condizioni di utilizzo. Ciò che sappiamo è che la novità sarà estesa tanto agli utenti Android che a quelli iOS che comprendono sia smartphone che tablet sia per chat singole che per gruppi.

Nella fase iniziale questo approccio avrà qualche minima limitazione per quel che concerne il mantenimento del filo diretto tra telefono e PC ma si perfezionerà nel tempo con un’indipendenza totale delle rispettive piattaforme con l’intento di avvicinarsi all’esperienza fornita dai competitor come Signal e Telegram che già possono contare su un approccio multi-device completamente indipendente dal numero di telefono.