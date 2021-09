Il noto produttore cinese Vivo ha da poco ufficializzato per il mercato cinese un nuovo smartphone di fascia media a marchio iQOO. Si tratta in particolare del nuovo mid-range Vivo iQOO Z5, con un prezzo di partenza di circa 237 euro.

Vivo iQOO Z5 è il nuovo smartphone di fascia media del noto produttore cinese. Si tratta di un dispositivo molto interessante per l’elevato rapporto tra qualità e prezzo. A circa 237 euro, infatti, troviamo caratteristiche come una elevata frequenza di aggiornamento di 120Hz e il nuovo processore di casa Qualcomm, il SoC Snapdragon 778G. Dal punto di vista estetico, invece, abbiamo un display con un piccolo foro centrale e tre fotocamere posteriori poste in una zona nera rettangolare.

Vivo iQOO Z5 – scheda tecnica

Display IPS LCD da 6.67 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con refresh rate a 120Hz

Processore Snapdragon 778G di Qualcomm

Tagli di memoria da 8 e 12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e 128 o 256 GB di storage interno di tipo UFS 3.1

Tripla fotocamera posteriore da 64+8+2 megapixel

Fotocamera frontale da 16 megapixel

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 44W

Sistema operativo Android 11 con interfaccia utente FuntouchOS 12

Altro: jack audio da 3.5 mm per le cuffie, sensore biometrico fisico laterale per lo sblocco, speaker audio stereo

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo iQOO Z5 per il momento è già disponibile l’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo di partenza di circa 237 euro al cambio attuale per il taglio da 8/128 GB.