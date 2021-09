Continua la grande campagna commerciale di TIM. Il provider italiano in queste ultime settimane si è fatto notare principalmente per le sue offerte relative alla tv streaming. Al netto di queste vantaggiose promozioni, però, TIM è anche operativo nel campo della telefonia fissa e garantisce ancora agli utenti la possibilità di ottenere il famoso bonus internet.

L’agevolazione è prevista per i clienti che decideranno di attivare un piano per la Fibra ottica. Lo sconto, il cui valore totale è di 500 euro, sarà assicurato soltanto a coloro che presenteranno un certificato ISEE con condizione economica uguale o inferiore al valore di 20mila euro.

TIM, sino a Ottobre c’è il bonus internet

Come per gli altri operatori (WindTre e Vodafone in primis) che hanno abbracciato il progetto del bonus internet, anche TIM divide la sua agevolazione in un duplice sconto. Gli utenti potranno spendere i 500 euro attraverso una riduzione sui costi fissi per la telefonia fissa ed anche attraverso un coupon da utilizzare per l’acquisto di un tablet.

Il nuovo prezzo per le offerte di telefonia fissa per i clienti che andranno ad attivare il bonus internet di TIM è di soli 19,90 euro ogni trenta giorni. A questo costo i clienti riceveranno chiamate senza limiti e connessione internet illimitata attraverso la tecnologia della Fibra ottica.

Per quando concerne l’acquisto del tablet, invece, TIM mette a disposizione di tutti i suoi abbonati il Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Il device sarà disponibile a 29,99 euro invece di 329,99 euro. Lo sconto ufficiale sul listino è di 300 euro.