Non è sicuramente troppo tardi per accedere ai Film Sky che il fornitore di servizi ha reso disponibili per questo mese di Settembre. In programma ci sono tanti contenuti esclusivi per prime visioni che vi terranno saldamente incollati al divano nelle ore più piovose e noiose della giornata. Tra gli arrivi in primo piano è impossibile non citare “Godzilla vs Kong“, “Synchronic“, “Locked Down” e “L’ultimo Vermeer”. Ad ogni modo le disponibilità si estendono ben oltre e si riassumono in quella che è la seguente lista di nuovi Film pubblicati ed in arrivo. Fai in tempo per guardare tutto questo.

Sky Film: il grande Cinema a casa tua con questi nuovi contenuti

1 settembre – IL PADRINO DELLA MAFIA

2 settembre – RACETIME – TUTTI IN PISTA!

3 settembre – TOM & JERRY

4 settembre – IL PROFUMO DELL’ERBA SELVATICA

5 settembre – MADRE

6 settembre – GODZILLA VS. KONG

7 settembre – L’ULTIMO VERMEER

8 settembre – LIFE IN A YEAR – UN ANNO ANCORA

9 settembre – SNIPER – LA FINE DELL’ASSASSINO

10 settembre – LASSIE TORNA A CASA

11 settembre – WORTH – IL PATTO

12 settembre – LE DINDON – IL TACCHINO

13 settembre – RIDATEMI MIA MOGLIE, Miniserie episodio 1

14 settembre – TIDES

15 settembre – IL RITO DELLE STREGHE

16 settembre – RICCHI DI FANTASIA

16 settembre – YALDA

17 settembre – IL CASO MINAMATA

18 settembre – SYNCHRONIC

19 settembre – LE FANTASTICHE AVVENTURE DEL RAGAZZO LUPO

20 settembre – RIDATEMI MIA MOGLIE, Miniserie episodio 2

22 settembre – DREAM HORSE

23 settembre – AAA GENERO CERCASI

24 settembre – OSLO

25 settembre – L’AMANTE RUSSO

26 settembre – LOCKED DOWN

27 settembre – EVERY BREATH YOU TAKE

28 settembre – IO, LUI, LEI E L’ASINO

29 settembre – THE DEBT COLLECTOR 2

