L’offerta Creami Wow 10GB, attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore virtuale PosteMobile, continua ad essere disponibile al costo di 4,99 euro al mese, questa volta con scadenza al 5 Ottobre 2021 salvo proroghe ulteriori.

I clienti possono effettuare l’attivazione direttamente online oppure tramite contatto telefonico, in entrambi i casi sostenendo un costo di 20 euro per la nuova SIM, con 10 euro di traffico incluso. Ricordiamoci insieme cosa prevedono.

PosteMobile proroga Creami Style, WeBack e Wow 10 GB

Con PosteMobile Creami Wow 10GB sono previsti ogni mese 10 Giga di traffico internet mobile fino in 4G (corrispondenti a 10240 credit), oltre a credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, il tutto al prezzo di 4,99 euro al mese. Inoltre, sono inclusi senza costi aggiuntivi i servizi Ti cerco e Richiama ora, l’avviso di chiamata, il servizio hotspot e il controllo del credito residuo al numero telefonico 401212.

Con PosteMobile Creami WeBack, ogni mese si ricevono credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, oltre a 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G+, il tutto al costo di 9,99 euro al mese. A seconda di quanti Giga si risparmiano alla fine del mese, questa offerta permette di ottenere fino a 5 euro di ricarica omaggio, da utilizzare entro 60 giorni per il rinnovo o come traffico nazionale e in Roaming UE.

Attivando PosteMobile Creami Style, il cliente ottiene ogni mese 500 credit da utilizzare per chiamate ed SMS verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, oltre a 5 Giga di traffico internet mobile, il tutto al prezzo di 5 euro al mese. Oltre al bundle incluso di base, con questa offerta tariffaria è possibile acquistare ogni mese 5 Giga aggiuntivi, al costo di 1 euro mensile in più. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.