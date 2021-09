Netflix, Prime Video e Disney+ potrebbero avere qualche problema in futuro. Infatti è in arrivo Pluto TV, il loro nuovo concorrente. Fin qui tutto bene, la lotta potrebbe essere fatta ad armi pari giocandosi il primo posto con contenuti e qualità del prodotto. Tuttavia questa nuova piattaforma ha un asso nella manica che sta spaventando i colossi dello streaming on demand: è completamente gratuita. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quando è previsto il suo arrivo in Italia.

Il suo successo è già assodato. Pluto TV, la nuova piattaforma gratuita di streaming, piace molto dopo il suo debutto negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Sudamerica, in Spagna, Francia e Germania.

Niente paura, se vi siete innamorati di questo servizio, non dovrete attendere molto prima di conoscerlo. Infatti Pluto TV debutterà in Italia il prossimo 28 ottobre. La cosa che piace molto è che si tratta di un servizio completamente gratuito e senza abbonamento.

Sono gli spot pubblicitari inseriti durante la visione dei suoi contenuti ad “alimentare” la piattaforma. Inoltre Pluto TV, a differenza di Netflix, Prime Video e Disney+, si presenta come una vera e propria TV con canali tematici e una programmazione dei contenuti.

Pluto TV, per il suo debutto in Italia, offrirà ben 40 canali tematici relativi a reality show, programmi per bambini, serie TV, film, documentari, cucina e lifestyle. Ogni mese, stando a quanto dichiarato dall’azienda, la piattaforma implementerà la sua offerta.

Sweat pants really ARE the only thing that fit me right now.

September is your time to watch Mean Girls on Pluto TV! https://t.co/r5gv6XMY1T pic.twitter.com/s3J5sDBT8M

— Pluto TV (@PlutoTV) September 18, 2021