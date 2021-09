Ottime notizie per chi accumula i vecchi oggetti. Sembra infatti che nelle nostre case possano nascondersi dei veri e propri tesori che forse non sapevamo o ci eravamo dimenticati di avere. Infatti, ci sono degli oggetti del passato che sono davvero molto rari e per questo possono valere moltissimi soldi. Dal punto di vista tecnologico parliamo di oggetti ormai inutili, ma da quello collezionistico potrebbero toglierci qualche soddisfazione economica.

Infatti, ci sono tantissimi collezionisti che farebbero qualsiasi cosa pur di accaparrarsi questi oggetti, andando a sborsare anche delle cifre molto alte. Andiamo a vedere di seguito questi 5 oggetti rari del passato che i collezionisti cercano con grande frequenza.

Oggetti che valgono una fortuna: il Nokia 3310 è intramontabile

iPhone 1 (prima generazione)

Iniziamo parlando di uno dei marchi più in voga in questo momento: Apple. Facciamo ciò introducendo uno dei suoi pezzi più importanti, ossia l’iPhone 1. Il suddetto veniva venduto inizialmente a 499 euro, ma oggi, essendo che si tratta di un oggetto da collezione, su eBay può essere trovato anche a 10.000 euro.

Nokia 3310

Anche in un articolo riguardante i vecchi smartphone che valgono una fortuna lo abbiamo menzionato. Il Nokia 3310 era un cellulare estremamente resistente ed è entrato nella leggenda anche grazie al mondo del web mediante i meme. Ora il suo valore di mercato si aggira sui 130 euro.