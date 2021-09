Microsoft ha presentato ufficialmente il suo nuovissimo Surface Duo 2, il secondo smartphone prodotto dall’azienda con a bordo Android. Dopo il flop del Surface Duo, che non ha entusiasmato gli utenti, le aspettative per la seconda generazione sono decisamente più alte.

Microsoft Surface Duo 2: ecco specifiche, uscita e prezzo

Schermo : 8,3 (aperto) / 5,8” (chiuso) OLED Pixel Sense a 90Hz, 1.344 x 1.892 pixel

: 8,3 (aperto) / 5,8” (chiuso) OLED Pixel Sense a 90Hz, 1.344 x 1.892 pixel CPU : Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660

: Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660 RAM : 8 GB LPDDR5

: 8 GB LPDDR5 Fotocamera posteriore : Principale : 12 megapixel, f/1.7, OIS Grandangolo : 16 megapixel, f/2.2 Zoom : 12 megapixel, f/2.4 OIS

: Fotocamera frontale :

: Connettività : 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS

: 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS Batteria : 4.449 mAh

: 4.449 mAh OS: Android 11

Notiamo subito il netto miglioramento del comparto fotografico, che oltre ad essere fisicamente più grande, diventa anche migliore a livello qualitativo. Comodissima la Glance Bar, che vi permette di monitorare orario e notifiche.

Con i due schermi sarà inoltre possibile giocare più comodamente ad oltre 150 giochi che supportano la funzione controller. Con Asphalt Legends 9 e Modern Combat 5, ad esempio, potremo riprodurre su un display la schermata ed usare l’altro display come controller.

L’arrivo in Italia è previsto per il 2022. I prezzi ufficiali per l’Europa sono molto alti, bisogna dirlo, ma ciò non toglie che si tratti di uno smartphone estremamente promettente. Ecco i prezzi: