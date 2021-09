Iliad rappresenta il principale operatore della telefonia mobile in Italia anche all’alba di questa stagione autunnale. Il provider francese continua a proporre a tutti i suoi utenti il vantaggio di una tariffa come la Giga 120. I clienti con un costo mensile di 9,99 euro avranno consumi senza limiti per chiamate, SMS e 120 Giga per internet.

Iliad, migliore occasione con 120 Giga e 5G gratis

La tariffa con un costo mensile di 9,99 euro prevede solo ed esclusivamente una spesa aggiuntiva, da effettuare una tantum al momento dell’attivazione. I clienti per la ricezione della SIM dovranno infatti aggiungere 10 euro.

In aggiunta ai prezzi da ribasso, la Giga 120 assicura ai suoi utenti anche una serie di ulteriori vantaggi, a partire dalla tecnologia 5G. Uno dei punti principali di Iliad è proprio la possibilità di connettersi alle reti internet di ultima generazione completamente a costo zero.

Iliad ha deciso di cambiare quindi in maniera decisa una via comune da altri operatori, come TIM e Vodafone. In contrapposizione agli altri provider attivi in Italia, infatti, il gestore francese per la connessione internet 5G non prevede alcuna opzione aggiuntiva da aggiungere alla propria ricaricabile di riferimento.

Il futuro di Iliad sarà sempre più caratterizzato dalla presenza del 5G. Già da oggi le nuove connessioni internet rappresentano una certezza in 20 città, tra cui i principali capoluoghi come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Per i mesi a venire Iliad conta di ampliare ancor di più il numero di queste città e per il 2022 vi è l’obiettivo di raggiungere una copertura quasi totale del suolo nazionale.