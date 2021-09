Fino al 30 settembre Euronics ha attivato un volantino molto interessante, intriso di offerte speciali e di sconti sempre più alti, con i quali gli utenti possono effettivamente confrontarsi per raggiungere l’acquisto di alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione.

Il risparmio raggiunge davvero i massimi livelli, a patto che comunque siate disposti a recarvi personalmente in uno dei tantissimi punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo, ricordiamo infatti non essere disponibili altrove o direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Le scorte, al netto di quanto appena scritto, non paiono essere limitate.

Euronics: questi sono gli sconti da non perdere

I migliori modelli in promozione da Euronics toccano più che altro la fascia intermedia della telefonia mobile, infatti sono tutti dispositivi in vendita a meno di 399 euro, con i quali gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con buone prestazioni generali. I prodotti da non perdere assolutamente di vista sono Realme Narzo 30, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9T, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite o anche un buonissimo Xiaomi Redmi Note 10S.

L’unico accenno verso i top di gamma è rappresentato dall’ottimo Apple iPhone 12 Pro, un dispositivo in vendita nel periodo a 1049 euro, con il quale l’utente può pensare di godere di buone prestazioni generali, ma che allo stesso tempo ha un prezzo abbastanza elevato, se confrontato con la presenza del nuovo modello, l’Apple iPhone 13.

Maggiori informazioni in merito al volantino Euronics sono visualizzabili direttamente sul sito ufficiale.