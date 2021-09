I prezzi da Esselunga sono davvero bassissimi, gli utenti sono ben felici di avere l’opportunità di raggiungere l’acquisto di alcuni dei migliori prodotti in circolazione, riuscendo a risparmiare molto più del previsto, o di quanto effettivamente sperato.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo delle offerte tech di Esselunga, sono effettuabili solo ed esclusivamente presso i punti vendita fisici sul territorio nazionale, in nessun modo è possibile accedervi tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa. Ricordiamo inoltre che i prodotti sono disponibili con scorte estremamente limitate, per questo motivo potrebbero terminare decisamente prima del previsto.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, sono disponibili per voi tantissimi codici sconto Amazon completamente gratis.

Esselunga: ecco quali sono i migliori sconti del periodo

Esselunga mette alle strette le dirette concorrenti con il lancio di un volantino molto interessante, sebbene il focus sia principalmente rivolto verso modelli di fascia bassa. Il prodotto da acquistare è difatti il Samsung Galaxy A22, un terminale distribuito alla modica cifra di soli 189 euro, ma con alcune specifiche tecniche in grado di fare davvero la differenza.

Il plus è sicuramente rappresentato dalla batteria, un componente da ben 5000mAh, che rende il modello a tutti gli effetti un battery phone dall’autonomia decisamente sorprendente. Le altre specifiche lo riposizionano nella fascia di appartenenza, di conseguenza parliamo di un dispositivo con processore octa-core, display da 6,6 pollici di diagonale, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna e buone prestazioni fotografiche.

Maggiori informazioni in merito al volantino, e al Galaxy A22, sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.