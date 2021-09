La Commissione Europea ha presentato giovedì una nuova legge che obbligherebbe i produttori di smartphone e altri produttori di elettronica a dotare i propri dispositivi di una porta di ricarica USB-C come standard.

La normativa proposta è progettata per ridurre gli sprechi e semplificare la vita ai consumatori che teoricamente sarebbero in grado di utilizzare un caricabatterie per più dispositivi.

Potrebbe avere un enorme impatto su Apple, poiché l’azienda utilizza ancora il proprio connettore Lightning per caricare gli iPhone. L’azienda ha recentemente dotato alcuni iPad e MacBook di porte USB-C.

Un portavoce di Apple ha dichiarato in risposta che l’azienda è sinonimo di “innovazione e si preoccupa profondamente dell’esperienza del cliente“. “Condividiamo l’impegno della Commissione europea per la protezione dell’ambiente e siamo già una societa’ che adotta soluzioni ad emissioni zero in tutto il mondo“, hanno affermato.

“Rimaniamo preoccupati che una regolamentazione rigorosa che imponga un solo tipo di connettore soffochi l’innovazione anziché incoraggiarla, il che a sua volta danneggerà i consumatori in Europa e nel mondo. Non vediamo l’ora di un impegno continuo con le parti interessate per aiutare a trovare una soluzione che protegga gli interessi dei consumatori, nonché la capacità del settore di innovare e portare nuove entusiasmanti tecnologie agli utenti“.

Cosa dice la concorrenza

Rivali come Samsung e Huawei hanno dotato alcuni dei loro ultimi telefoni di porte USB-C, mentre molti dei loro vecchi telefoni hanno porte micro-USB.

Secondo la normativa, USB-C diventerebbe anche la porta standard per tutti gli smartphone, tablet, fotocamere, cuffie, altoparlanti portatili e console per videogiochi portatili.

La commissione ha affermato che vuole anche che le aziende tecnologiche smettano di inserire i caricabatterie come elemento inclusivo dell’acquisto all’interno dello scatolo.

La proposta fa parte di una direttiva sulle apparecchiature radio riveduta che dovrà essere votata al Parlamento europeo prima di diventare legge.