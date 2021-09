Ottime notizie per i nuovi acquirenti (e i possessori) di AirPods e cuffie Beats. Apple ha infatti attivato una promozione che consente di ricevere sei mesi di prova gratuita del servizio Music.

L’offerta può essere riscattata una volta associati gli auricolari (o le cuffie) a un iPhone o iPad. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa promozione della Mela.

Apple regala 6 mesi di Music ai possessori di AirPods e Beats

In alternativa, qualora si fosse già in possesso di uno dei prodotti audio in questione, è necessario che il proprio iPhone o iPad vegano aggiornati alla più recente versione del sistema operativo (iOS 15 e iPadOS 15, in questo momento). I nuovi acquirenti hanno fino a 90 giorni per riscattare l’offerta dopo aver associato gli AirPods o le cuffie Beats la prima volta. Chi ne fosse già in possesso, ha ugualmente 90 giorni di tempo a partire però dall’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo del proprio iPhone o iPad.

Importante inoltre sottolineare come l’offerta sia rivolta solo ai nuovi iscritti ad Apple Music. Sono esclusi dalla promozione anche gli abbonati ad Apple One. Al termine del periodi di prova gratuito, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente alla tariffa mensile standard. Nulla vieta, ovviamente, di disattivare il rinnovo automatico prima della scadenza dei sei mesi. Per quanto riguarda i prezzi italiani, ricordiamo come per Apple Music siano necessari 9,99 euro al mese. L’azienda di Cupertino ha comunque strutturato anche un piano famiglia da 14,99 euro al mese, che permette di creare differenti account.

In ogni caso, Apple ha attivato una pagina ufficiale dedicata alla promozione in questione, valida anche in Italia. I modelli di AirPods e Beats idonei a ottenere i sei mesi di prova gratuita del servizio sono AirPods di seconda generazione, AirPods Pro, AirPods Max, Powerbeats Pro, Powerbeats, Beats Solo Pro e Beats Studio Buds.