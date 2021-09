3 Italia ha preparato grandi sorprese per tutti i suoi possibili clienti nel corso di questo autunno. Il provider ha già pronte un bouquet di offerte per chi decide di cambiare operatore mantenendo il proprio numero. Chi effettua la portabilità da TIM, Vodafone o Wind ad esempio può sfruttare i vantaggi della promozione chiamata “All-In Power Special Edition”.

3 Italia, sfida infinita contro Iliad: ecco l’offerta con 100 Giga internet

L’obiettivo del team commerciale di 3 Italia è quello di attirare quanto più pubblico possibile riprendendo le soglie della popolarissima promozione estiva, All-In Summer Edition. Ancora per tutto il mese di ottobre sarà possibile attivare la ricaricabile che comprende minuti ed SMS no limits a cui si devono aggiungere 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo totale e fisso di tale iniziativa è di 11,99 euro ogni mese.

Con All-In Power Special Edition, gli utenti si garantiscono anche la possibilità di utilizzare la connessione LTE senza spese aggiuntive. Al tempo stesso, ove possibile per ragioni di copertura, si potranno utilizzare sempre gratis le nuove linee 4,5G.

La ricaricabile si completa con ulteriori due extra: il GIGA Bank per il riutilizzo dei Giga non utilizzati nei trenta giorni ed il programma Grande Cinema. La All-In Power Special Edition può essere attivata anche online: gli interessati devono soltanto cliccare su questo collegamento.