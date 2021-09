Non manca poi molto per saggiare le potenzialità di una MIUI 13 rivolta nella fattispecie ai clienti con smartphone Oppo, Redmi e Xiaomi. Il costruttore cinese non temporeggia e lavora a stretto giro per portare il meglio dell’intrattenimento e dell’interattività sul fronte dei dispositivi mobili di tutto il mondo. Maggiore reattività ed un uso più coscienzioso delle risorse di memoria sono solo alcuni dei punti a favore della nuova ROM che arriva per questa rinnovata lista di telefoni. Ecco di chi stiamo parlando.

Xiaomi

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi Fold

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10s

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Xiaomi Mi 10T 5G

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Youth 5G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 Explorer

Redmi

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi Note 9T

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30s

Redmi K30 Ultra

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9C

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Racing

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 9

Redmi K20 Pro Premium

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K20 Pro

POCO

POCO M2 Reloaded

POCO X3 Pro

POCO F3

POCO X3 NFC

POCO X3

POCO M2 Pro

POCO M2

POCO F2 Pro

POCO X2

POCO C3

Black Shark