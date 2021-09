Xiaomi aprirà un nuovo Mi Store il prossimo 25 settembre, questa volta a Civitanova Marche; anzi, non un “Mi Store”, bensì uno “Xiaomi Store“.

In linea con quanto già visto nel mondo mobile, Xiaomi abbandona infatti il prefisso “mi” anche per i suoi negozi, che d’ora in poi saranno conosciuti solo come Xiaomi Store. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi: i Mi Store diventeranno Xiaomi Store

L’appuntamento è per sabato 25 settembre alle ore 10.30 nel Centro Commerciale Cuore Adriatico di Via S. Costantino a Civitanova Marche (MC), dove sarà inaugurato il nuovo negozio di quasi 200 metri quadri. ra i protagonisti che sarà possibile toccare con mano abbiamo Xiaomi 11T Pro, inoltre durante la giornata saranno organizzate due “Xiaomi Classroom” della durata di 20 minuti ciascuna, dedicate proprio ad approfondire il nuovo top di gamma.

Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia ha affermato: “È entusiasmante poter portare i nostri prodotti e la nostra filosofia anche nelle Marche. Abbiamo voluto fortemente l’apertura di questo Xiaomi Store per ricambiare l’affetto e la fiducia dei fan marchigiani che richiedevano da tempo la nostra presenza fisica in questa zona. Questa nuova apertura sotto il nome di Xiaomi Store renderà il nostro brand ancora più riconoscibile ed è un’ulteriore dimostrazione che il nostro percorso di espansione sta proseguendo rapidamente e con grande determinazione“.

Ovviamente non mancheranno promozioni ed offerte sottocosto, valide dal 25 al 27 settembre, sia su smartphone che sui prodotti Smart Life, ma al momento Xiaomi non ha reso noti i dettagli precisi in merito. Potete registrarvi su questa pagina per aderire all’iniziativa.