Wind Tre vuole essere il principale nemico di Iliad e delle sue offerte low cost. La compagnia, che ormai da diverso tempo riesce a concedere offerta di livello incredibile sotto tutti i punti di vista, ha pensato ad un’offerta vantaggiosa in grado di contrastare la popolare Giga 50. 3 Italia sorprende i possibili clienti con un’opzione che prevede ben 60 Giga di navigazione web.

Wind Tre, oltre alla nuova offerta ci sono anche due regali per gli utenti

La promozione è già conosciuta da molte persone: stiamo parlando ovviamente di All-In Power Digital. Gli utenti che sottoscrivono questa ricaricabile avranno minuti senza limiti per le telefonate con i già predetti 60 Giga per la connessione internet in 4G. Il prezzo da pagare sarà di 11,99 euro e, a differenza di altre tariffe, non sono previste quote d’attivazione.

L’iniziativa può essere attivata solo online. Inclusi a costo zero, tutti gli utenti avranno i servizi del GIGA Bank e per la prima volta anche del 4G. Non è escluso che nei prossimi mesi possa essere concesso un upgrade gratuito al 5G.

Per chi attiva l’opzione di Wind Tre sono inoltre previsti due classici regali. Il primo ad essere offerto al pubblico è il programma Grande Cinema: tutti gli utenti interessati potranno ricevere biglietti scontati per centinaia di sale cinematografiche in tutta la nazione. Sempre con All-In Power Digital sono inclusi anche sei mesi a costo zero di Apple Music: le migliori canzoni e le migliori playlist sempre aggiornate saranno disponibili gratis su tutti i dispositivi mobili dell’utente.