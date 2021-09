wifi-come-ottenere-una-connessione-completamente-gratuita

È il terrore di tutti gli operatori telefonici italiani: internet gratis. Si tratta di un progetto fantastico che sta coinvolgendo quasi 4.000 tra Comuni e aziende sanitarie italiani. Gli utenti che hanno fatto l’accesso a questi HotSpot WiFi gratuiti sono all’incirca 500 mila. L’iniziativa si sta diffondendo a macchia d’olio su tutta la penisola e garantisce la navigazione senza consumare i Giga del proprio dispositivo mobile. Scopriamo come ottenere una connessione WiFi completamente gratuita.

WiFi: ecco il progetto che offre internet gratis

Se Iliad con le sue offerte si sta rivelando uno degli operatori telefonici più economici sulla piazza, il progetto WiFi Italia lo batte alla grande. Sì, perché se abitate in un Comune che ha aderito a questa speciale iniziativa, allora navigando in internet non consumerete i Giga del vostro dispositivo.

Insomma si tratta di una vera e propria connessione WiFi veloce e gratuita resa possibile dall’installazione di una serie HotSpot su tutto il territorio italiano. Ad oggi i Comuni e le aziende sanitarie che vi hanno aderito sono 3.817 con 8.855 HotSpot totali.

Come accedere alla connessione di rete gratis

Accedere a questa connessione di rete gratis è molto facile. Necessariamente occorre, per prima cosa, verificare se, sul proprio Comune di residenza, sono stati installati e dove gli HotSpot di WiFi Italia. Recandosi sul sito ufficiale sezione “Il Network“ una mappa interattiva e di facile consultazione vi darà tutte le informazioni necessarie con la posizione degli HotSpot.

Successivamente bisogna scaricare l’app ufficiale che vi garantirà l’accesso automatico ogni qual volta sarete nel raggio di uno degli HotSpot gratuiti. Alla sezione “Scarica l’App” del sito di WiFi Italia si trovano i due link per scaricare l’applicazione. Disponibile sia per iPhone e iPad, che per Android, una volta installata dovrete procedere con la registrazione che diventerà il vostro profilo per poter navigare in internet completamente gratis.

Insomma, si tratta di un’iniziativa davvero utile che permette a tutti di avere una connessione WiFi gratuita. Addirittura alcuni utenti hanno disdetto il loro piano tariffario di rete fissa con Fibra perché adiacenti, con la loro abitazione, a uno di questi HotSpot.