Sembra ormai ufficiale da tempo: l’operatore Vodafone Italia ha deciso di introdurre dei nuovi costi di operazioni per gli utenti che vogliono disattivare il servizio Rete Sicura tramite un consulente del 190.

Il costo in questione è stato introdotto anche per la disattivazione di altri servizi come Happy Black, Exclusive e i servizi di reperibilità Chiamami e ReCall. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone introduce dei nuovi costi di disattivazione di alcuni servizi

Il costo per disattivare servizi come Rete Sicura, Happy Black, Exclusive e i servizi di reperibilità Chiamami e ReCall con l’aiuto di un consulente del 190, ha un costo di 3 euro una tantum, indipendentemente dal numero di operazioni richieste. Se il cliente Vodafone chiede di disattivare più di un servizio nella stessa telefonata, il costo a lui attribuito sarà comunque di 3 euro.

Il consulente inviterà comunque il cliente a disattivare questi servizi ed opzioni in maniera autonoma. L’utente può infatti chiamare il numero gratuito 42070 o accedere all’area personale sul sito ufficiale dell’operatore. Vi ricordiamo che l’operatore ha cambiato le condizioni dell’opzione Rete Sicura, il servizio che monitora la sicurezza e l’attendibilità dei siti visitati. Per tutti i nuovi clienti il prezzo è di 1.49 euro al mese dopo il primo mese gratuito offerto.

Per tutti i già clienti invece il costo del servizio non subisce alcun cambiamento e resta di 1 euro al mese dopo i primi due rinnovi gratuiti. Il servizio è attivato automaticamente quando si acquista un’offerta winback e può essere disattivato in qualsiasi momento con i metodi precedentemente elencati.