Vodafone vuole premiare i clienti che scelgono le sue linee in Fibra FTTC ed FTTH. Il gestore britannico, grazie alla partnership con Open Fiber, può raggiungere potenziali utenti su tutto il territorio nazionale con le reti internet super veloce. Allo stato attuale è possibile navigare con velocità che arrivano ad un Gbps.

Vodafone, un buono sconto di 30 euro per chi attiva la promo Unlimited

Le migliori promozioni sul mercato per la Fibra di casa Vodafone sono le Internet Unlimited. Al prezzo di 25,80 euro ogni trenta giorni tutti i clienti possono ricevere navigazione illimitata con la tecnologia FTTC ed FTTH. Gli abbonati possono scegliere di attivare anche la versione Plus della promozione: a soli cinque euro in più ogni mese ci sono anche le chiamate illimitate senza scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Chi sceglie di attivare Internet Unlimited nel corso di queste ore riceverà un regalo molto interessante dalla stessa Vodafone. Il brand britannico accoglie i nuovi clienti con un esclusivo codice coupon di 30 euro da sfruttare su Amazon per acquisti di ogni genere.

La promozione è valida esclusivamente per per le attivazioni online. Il riscatto del codice coupon è molto semplice. Appena gli utenti riceveranno il modem per la navigazione, a stretto giro arriverà la mail con il codice. A quel punto sarà necessario associare questo al proprio profilo attivo sul portale di ecommerce. Secondo quanto riportato, l’iniziativa dovrebbe essere valida solo per pochi utenti ma solo fino al prossimo venerdì della prossima settimana.