I nuovi sconti lanciati in questi giorni da Unieuro, possono davvero convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

L’accesso alla campagna promozionale, lo ricordiamo, risulta essere possibile sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda, con spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa (senza limiti in termini di tipologia di merce acquistata).

Unieuro: quante offerte speciali per tutti

Le promozioni a disposizione dei vari utenti, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile, abbracciano la fascia media, ovvero sono tutte applicate su dispositivi in vendita a meno di 400 euro. I modelli da acquistare subito vanno a toccare Wiko Power U10, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Mi 10T Lite, Oppo Find X3 Lite, Oppo A74, Oppo A16 o anche il nuovissimo Oppo Reno 6.

Coloro che vorranno mettere le mani su un vero e proprio top di gamma, invece, potranno decidere di acquistare il Samsung Galaxy S21, il prodotto risulta essere disponibile a 649 euro, e rappresenta la più valida alternativa nel caso in cui si volesse il meglio, al minor prezzo attualmente possibile.

Il focus del volantino Unieuro è fortissimo anche su altre categorie merceologiche ugualmente interessanti, basti pensare ad esempio agli elettrodomestici, come ai migliori notebook in circolazione.

Per questo motivo consigliamo caldamente di aprire quanto prima le pagine sottostanti, in modo da godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi attende da Unieuro in questi giorni.