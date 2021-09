TIM non si lascia sorprendere dagli altri gestori ed anche per l’autunno ha pensato ad una serie di vantaggiose offerte relative alla telefonia mobile. Il provider ha dichiarato sfida aperta ad Iliad ed alle sue operazioni low cost. I clienti che intendono modificare il loro piano tariffario nei mesi a venire potranno beneficiare di una tariffa completa come la TIM Wonder.

TIM, la sfida d’autunno con le tariffe Wonder

I tecnici di TIM hanno pensato a questa iniziativa per coloro che effettuano la portabilità del numero da altro operatore. Allo stato attuale, in base alle indicazioni commerciali del provider italiano, questa promozione non può essere attivata da chi ha già una una rete operativa con TIM.

I clienti che decidono di attivare la promozione Wonder avranno a loro disposizione un duplice ticket. I clienti potranno ricevere un pacchetto con chiamate senza limiti, SMS illimitati e 70 Giga per navigare in internet. Il costo è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

La seconda versione della TIM Wonder conferma il prezzo di 9,99 euro ogni trenta giorni ma garantisce un pacchetto leggermente inferiore con consumi illimitati per telefonate e SMS più 50 Giga per internet. La disponibilità dei due pacchetti è a discrezione di TIM.

Per gli abbonati che andranno ad attivare la tariffa Wonder nelle prossime settimane è inoltre previsto un vantaggio ulteriore. Il provider, infatti, assicura agli utenti la garanzia di costi bloccati per i primi sei mesi. Nei primi sei mesi, quindi, il provider non potrà applicare sui piani tariffari aumenti di prezzo per il rinnovo mensile.