Luca Josi avrebbe lasciato il suo ruolo di Direttore Brand Strategy, Media e Multimedia Entertainment di TIM, dopo oltre due anni e mezzo in questa posizione e 5 anni in TIM.

Era stato infatti l’attuale AD di TIM, Luigi Gubitosi, ad affidare a Luca Josi il ruolo di Direttore della direzione Brand Strategy Media e Multimedia Entertainment di TIM, con responsabilità anche sul servizio TIMVISION. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Luca Josi lascia per sempre Tim

Luca Josi, dal 1991 al 1994 Segretario del Movimento Giovanile Socialista e membro della Direzione e dell’Esecutivo PSI negli stessi anni, è stato fondatore e Presidente del Gruppo Einstein Multimedia fino al 2013, titolare di format come Sarabanda, Passaparola, Novecento, Love Bugs e altri che hanno conquistato 5 Telegatti.

Nel 2007, Luca Josi è stato fondatore del Patto Generazionale, ovvero ideatore di quel progetto con cui un gruppo di professionisti di varia estrazione politica si è impegnato a lasciare o non accettare ruoli di leadership istituzionale una volta raggiunti i 60 anni. Oltre al ruolo di Direttore Brand Strategy, Media e Multimedia Entertainment in TIM, Luca Josi è stato anche consigliere di Fondazione TIM e, in questo contesto, responsabile del progetto di recupero del Mausoleo di Augusto.

La notizia dell’addio a TIM da parte di Luca Josi, , ma si attende l’ufficialità da parte dell’operatore. Tra le altre cose, tramite Luca Josi, TIM ha potuto coinvolgere la cantante Mina in numerosi spot legati al Festival di Sanremo, sfruttando il ruolo di sponsor unicodopo 5 anni di carriera al suo interno, è stata data da diverse fonti di stampa dell’operatore.