Tim ha annunciato ufficialmente che sarà possibile acquistare il nuovissimo iPhone 13 in 30 comode rate mensili. Per il momento sono stati rivelati solo i prezzi dedicati ai clienti Tim su rete fissa. La disponibilità partirà dal 24 settembre 2021.

Tim: ecco i costi per avere iPhone 13

I nuovissimi iPhone 13 partiranno da un prezzo base di 31€ mensili. Le seguenti offerte saranno attivabili dai clienti Fibra di Tim, con addebito in fattura. I clienti TIMVISION Calcio e Sport avranno inoltre la priorità sulla consegna del dispositivo.

Per essere precisi, iPhone 13 da 128 GB sarà acquistabile in 30 rate da 31€ mensili. Per iPhone 13 Pro da 128 GB, il canone sale a 40€, ma senza variazione del numero di rate. iPhone 13 Pro Max, sempre da 128 GB, sarà disponibile invece in 30 rate da 43€.