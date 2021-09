Dunque, ora i fan possono iniziare ad aspettarsi davvero una carrellata di novità, con il nuovo teaser che approderà a breve ovunque. Sono queste le rivelazioni dichiarate da Noah Schnapp, colui che interpreta Will Byers , durante la sua chiacchierata con l’utente YouTube oh so isabella. Infatti, l’attore ha detto: “Abbiamo concluso le riprese la settimana scorsa. Abbiamo finito, abbiamo girato tutto e, adesso, stanno montando un nuovo teaser trailer”.

In prima battuta, le riprese della season 4 di Stranger Things si sarebbero dovute tenere tra gennaio e agosto del 2020, ma ovviamente l’emergenza sanitaria da Covid-19 non ha permesso ciò, facendo sì che le riprese slittassero di parecchio e anche i piani di lavorazioni della serie. Infatti, le riprese sono ricominciate a settembre, ma pare che questa cosa abbia portato anche molti benefici dal punto di vista della scrittura delle sceneggiatura. L’ultimo teaser trailer dello show è stato distribuito ad agosto di quest’anno.

Per fare un resoconto, la prima season di Stranger Things è uscita il 15 luglio 2016; la seconda è arrivata su Netflix il 27 ottobre 2017 e la terza è approdata sulla piattaforma il 4 luglio 2019. Infine, la season 4 della serie TV sarà sicuramente distribuita nel corso del 2022, ma non è ancora chiaro se arriverà in estate o in autunno. Staremo a vedere.