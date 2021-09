L’azienda produttrice di smartphone a marchio Nokia, ovvero HMD Global, ha da poco presentato ufficialmente sul mercato mobile un nuovo smartphone entry-level. Il nuovo arrivato si chiama Nokia G50 e si caratterizza per la presenza del supporto alle nuove reti 5G. Vediamo brevemente le sue caratteristiche tecniche.

HMD Global annuncia ufficialmente il nuovo Nokia G50 con connettività 5G

Nokia G50 è finalmente approdato in veste ufficiale sul mercato. Come già accennato, il nuovo entry-level dell’azienda si caratterizza per la presenza del supporto alla nuova connettività 5G. Questo è reso possibile dal processore Snapdragon 480 di casa Qualcomm, il quale è supportato da due tagli di memoria con 4 GB di RAM e 64 GB oppure 128 GB di storage interno (espandibile tramite scheda microSD). Il design è invece affidato ad un display con notch a goccia centrale e a tre fotocamere posteriori poste in una zona circolare, come ormai da tradizione Nokia.

Nokia G50 – scheda tecnica

Display IPS LCD da 6.82 pollici di diagonale in risoluzione HD+ con luminoso massima di 450 nits

Processore Snapdragon 480

Tagli di memoria da 4 GB di RAM e 64/138 GB di storage interno con espansione di memoria

Tripla fotocamera con sensori da 48+5(grandangolo)+2 megapixel

Fotocamera frontale da 8 megapixel

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18W

Sistema operativo Android 11

Dimensioni: 173,83 x 77,68 x 8,85 mm

Peso: 220 grammi

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Nokia G50 è al momento disponibile per il mercato spagnolo nelle colorazioni Ocean Blue e Midnight Sun ad un prezzo di 259 euro e 279 euro nei due tagli di memoria da 64 GB e 128 GB.