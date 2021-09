I prezzi di MediaWorld come non li avete mai visti, la nuova campagna promozionale avvicina ulteriormente gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, promettendo difatti un risparmio senza precedenti.

Spendere poco con MediaWorld potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, per accedere alla campagna non è assolutamente necessario recarsi in specifici negozi, ma basterà collegarsi al sito ufficiale e richiedere la spedizione presso il proprio domicilio (in genere a pagamento).

Mediaworld: il volantino più atteso

I prodotti effettivamente raccolti nell’volantino MediaWorld possono fare la differenza, rappresentano infatti la possibilità di accedere ad alcuni top di gamma, senza dover pagare cifre troppo elevate. Il modello di cui stiamo parlando è il Samsung Galaxy S21+, un top a tutti gli effetti, sebbene sia sul mercato da ormai diversi mesi. La spesa di 799 euro è più che adeguata per la qualità offerta, e per quanto riguarda la variante no brand.

Molto allettanti sono anche le proposte più economiche, rientrando nei 400 euro di spesa, infatti, sarà possibile pensare di mettere le mani su Oppo Reno 6, Galaxy A32, Galaxy A52s, Galaxy A22, Oppo Find X3 Lite, Oppo A74 o similari, senza mai dover rinunciare alle prestazioni.

I dettagli della campagna promozionale di MediaWorld sono integralmente raccolti nelle pagine sottostanti, ricordatevi che gli acquisti possono essere effettuati ovunque, e sopratutto che ogni prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale potrà essere esercitata nelle medesime location d’acquisto.