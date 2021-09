I grandi titoli non sono mancati su Netflix in questo mese di Settembre. La piattaforma streaming ha garantito a tutti i suoi abbonati una serie di contenuti esclusivi con le nuove imperdibili stagioni di Lucifer e di Sex Education. Al netto di queste due popolari serie tv, l’evento più atteso per i clienti di Netflix è stato senza dubbio l’uscita de La casa di carta.

La casa di carta, le date per la fine della popolare serie tv su Netflix

Dopo una serie di ritardi e di rinvii l’annuncio di Netflix aveva fissato al 3 Settembre la data per l’uscita della prima parte degli episodi della quinta stagione. La tv streaming ha mantenuto le promesse: i primi cinque episodi della stagione conclusiva de La casa di carta sono ora regolarmente disponibili per gli utenti.

Conclusa l’attesa per scoprire il proseguo delle avventure del Professore e dei rapinatori della zecca di Stato spagnola, ora gli appassionati sono già focalizzati sul finale della storia. Anche in questo caso Netflix ha previsto una data. Gli ultimi episodi che concluderanno definitivamente la quinta stagione e tutto l’arco narrativo della serie tv saranno disponibili a partire dal prossimo 3 Dicembre.

La conclusione de La casa di carta, porterà ovviamente molta nostalgia per chi ha amato i personaggi della serie tv spagnola. Netflix però ha progetti rilevanti per il futuro. Considerata la popolarità del titolo, la tv streaming già sta pensando ad una serie di spin off. Gli spin off in lavorazione potrebbero già essere prodotti a partire dal 2022.