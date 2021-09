Iliad è senza dubbio il leader nel campo della telefonia mobile in Italia. Il gestore francese nel corso di queste settimane ha lanciato una serie di iniziative molto popolari per gli utenti. La migliore promozione è senza dubbio la Giga 120. I clienti che attivano questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 120 Giga per internet. Il costo previsto per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro.

Iliad, confermata l’assenza dell’app per tutti i clienti

Iliad compete sul mercato della telefonia mobile grazie alle sue principali tariffe a basso costo. Grazie a queste promozioni, il gestore è riuscito a superare la concorrenza di TIM e Vodafone, anche al netto di mancanze per quanto concerne i servizi. Dopo mesi di attesa, ad esempio, gli utenti del provider francese ancora non hanno a loro disposizione un app ufficiale.

La mancanza dell’app ufficiale di Iliad riguarda tanto gli utenti con smartphone Android tanto i clienti con iPhone. Al posto dell’app nativa per dispositivi mobili, i clienti che intendono modificare alcuni aspetti contrattuali del loro piano tariffario devono collegarsi esclusivamente con il sito web ufficiale dell’operatore.

Le indiscrezioni relative l’uscita di un’app ufficiale di Iliad sono state spesso smentite nel corso delle ultime settimane. Per il futuro prossimo sembra infatti confermata l’assenza del servizio per i clienti.

Una ulteriore brutta notizia riguarda gli utenti Iliad che hanno a loro disposizione uno smartphone Android. Da Google Play Store, infatti, sono state rimosse anche le app parallele che garantivano la gestione del piano tariffario su Iliad.