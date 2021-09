Iliad: le offerte arrivano fino a 120GB in 5G, ecco come averle gratis

È davvero sorprendente il risultato che ha avuto Iliad nei suoi pochi anni di attività. Il noto gestore francese è arrivato in Europa con tantissimi presupposti di gran livello, è riuscito a rispettarli tutti per filo e per segno riuscendo a raggiungere anche discreti risultati in termini di utenti. Basti pensare solo al fatto che ad oggi detiene circa 8 milioni di clienti sotto la sua ala protettrice, di cui il 96% risulta ampiamente soddisfatto del servizio e delle offerte.

Grande riscontro si è avuto grazie al gran numero di contenuti presenti all’interno delle promozioni, proprio come succede con le due attualmente disponibili sul sito ufficiale. Ricordiamo infatti che Iliad mette a disposizione del pubblico due promo da 80 e 120 giga, quest’ultima con il 5G che è anche disponibile per i già clienti che pagano 9,99 € al mese con un’altra offerta del provider.

Iliade: gli utenti possono sottoscrivere la promo da 120 giga in 5G gratis

Tutti sanno che quando si vuole cambiare un’offerta, in qualsiasi gestore, bisogna pagare il costo di attivazione come se la steste sottoscrivendo da capo. In questo caso però no, visto che Iliad decide di regalare gratuitamente l’offerta da 120 giga in 5G con tutto senza limiti a 9,99 € senza alcun costo di attivazione hai sui già clienti. Sono compresi tutti coloro che pagano già questa cifra con un’altra delle promo precedenti di Iliad.

Ricordiamo infine che esiste anche un’altra offerta, quella da 80 giga con rete 4G. Si tratta della promo che possiede minuti ed SMS illimitati verso tutti per un prezzo totale di 7,99 € al mese per sempre.