C’è una nuova offerta per ho.mobile, il fortunato gestore virtuale di Vodafone che usa ovviamente la rete del gestore in rosso, ed è un’offerta molto interessante, attivabile come quasi sempre accade solo con portabilità.

Non è la prima volta che ho. Mobile sorprende gli utenti con tariffe telefoniche super convenienti. Quella di cui parliamo oggi può essere definita la più interessante mai lanciata dall’operatore. Andiamo a scoprire insieme il perché.

Ho mobile ha lanciato l’offerta Flash

La nuova offerta flash di ho. Mobile è un’ottima opzione per coloro che vogliono tanti contenuti senza eccedere con i costi. La tariffa propone minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 120 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro! Non sono previsti vincoli contrattuali di nessun tipo. Sono compresi nel prezzo anche i servizi essenziali come “avviso di chiamata”, “ho. chiamato”, “hotspot personale”, ecc.

La promozione è disponibile per un periodo di tempo limitato e può essere attivata solo da coloro che passano all’operatore da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO. Il costo della SIM è pari a 0,99 euro. L’attivazione della promo, invece, è completamente gratuita e può essere effettuata direttamente online, sul sito ufficiale dell’operatore, o presso un qualsiasi centro autorizzato.

Salvo proroghe, il termine ultimo per usufruire della nuova offerta Flash è il 22 ottobre 2021. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo. Andate a dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.