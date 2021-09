Fortnite: ha inizio la speciale collaborazione con Balenciaga

La settimana della moda è iniziata un giorno fa e ovviamente i noti videogame come Fortnite hanno pensato bene di dar vita ad una collaborazione con il colosso Balenciaga. Tale brand lavorerà quindi con il videogioco del 2017 sparatutto in terza persona sviluppato da Epic Games e People Can Fly, regalando gioia ai nerd (e non solo). Di cosa si tratta? I personaggi, potranno indossare abiti, felpe, maglie e cappelli firmati, in vendita anche nella vita reale.

Fortnite: le dichiarazioni del diretto artistico di Balenciaga

Di certo, trattandosi di Balenciaga, i costi non sono abbordabili. Sul sito si può tranquillamente notare come, il prodotto meno costoso ammonti a 295 euro. Questione di appassionati fino al midollo! Per quanto riguarda invece la realtà virtuale, in questo caso i prezzi sono piuttosto bassi.