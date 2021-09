FIFA 22: chi e come aprirà la scena? Preparatevi perché non ve lo aspettereste mai

La stagione 22 di FIFA si distinguerà senza dubbio dalle altre a partire dall’intro. Il motivo? Questo lo lasciamo scoprire a voi. In ogni caso preparatevi per le novità più impensabili proposte da Electronic Arts. Vi diciamo già da ora che, qualora non aveste alcuna intenzione di aspettare, potreste già giocare a FIFA 22 in Accesso Anticipato.

FIFA 22: ci aprirà la scena della nuova stagione?

Dunque, qual è il primo elemento che verrà mostrato nel nuovo simulatore calcistico? Ve lo spoileriamo così, a bruciapelo: ad aprire la scena ci sarà David Beckham felicemente seduto mentre fa colazione a Parigi.

Mai vista una cosa simile, visto che nelle stagioni precedenti si veniva catapultati direttamente nella partita. In questo caso invece vi verrà chiesto in primis di creare il vostro avatar. Dopodiché sarete trasportati a Parigi da Beckham. Nello specifico, come riportato anche da The Gamer, l’ex stella del Manchester United, diventata icona della cultura pop, il dirigente sportivo sta bevendo un caffè nell’attesa dei pancake. Ad accompagnare Beckham nelle scene di apertura di FIFA 22 ci sarà anche Eric Cantona che dà da mangiare ad alcuni piccioni.

Ricordiamo anche che, in occasione della nuova uscita, PlayStation Store propone un’ottima offerta adatta all’abbonamento EA Play per gli utenti PS5 e PS4. Il servizio è al momento disponibile sul negozio digitale di Sony a solo €0,99 (per un mese). Inoltre, i giocatori che non hanno mai usato EA Play potranno accedere al catalogo del publisher per meno di un Euro. Una volta terminato il primo mese, l’abbonamento tornerà a costare €3,99 mensili.