Le offerte del volantino Esselunga avvicinano moltissimo gli utenti all’acquisto di nuova tecnologia, i prezzi sono bassi e convenienti, promettendo in cambio una riduzione fortissima della spesa finale.

La campagna promozionale ripercorre quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati solamente in negozio, non sul sito ufficiale, con accessibilità limitata, infatti le scorte effettivamente disponibili sono molto poche (e potrebbero terminare prima della scadenza della campagna stessa).

Esselunga: quali sono le migliori offerte

Le offerte del volantino Esselunga rendono felicissimi gli utenti, a patto che siano alla ricerca di un dispositivo relativamente economico. L’intera campagna affonda le proprie radici sul Samsung Galaxy A22, un modello della fascia bassa, in vendita nel periodo corrente a soli 189 euro.

La caratteristica che lo rende sicuramente uno dei più interessanti, riguarda la batteria, un componente da ben 5000mAh, in grado di rendere il dispositivo a tutti gli effetti un battery phone, dall’autonomia veramente speciale.

Le altre specifiche tecniche rientrano perfettamente nella fascia di prezzo di posizionamento, parliamo appunto di un pannello da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione FHD+, 64GB di memoria interna (espandibili tramite microSD), per finire con 4GB di RAM e connettività 5G.

Il prodotto, lo ricordiamo, viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale può essere esercitata nelle medesime location in cui viene completato l’acquisto. Per altre informazioni in merito al volantino, affidatevi direttamente al sito ufficiale di Esselunga.