Coop e Ipercoop provano a mettere alle strette le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, lanciando un volantino quantomeno inaspettato, sebbene non ricchissimo di occasioni.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi, infatti, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita, gli acquisti, almeno al prezzo indicato, non possono essere completati online sul sito ufficiale. I prodotti sono commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili nella variante no brand, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile.

Coop e Ipercoop sono da impazzire: questi gli sconti più interessanti

Coop e Ipercoop cercano di soddisfare gli utenti che vogliono acquistare un nuovo smartphone di fascia medio-bassa, ovvero un dispositivo che non costi più di 179 euro, e che nel contempo permetta di godere di buonissime prestazioni generali. La scelta è ricaduta direttamente sul Samsung Galaxy A22, un dispositivo in vendita a meno di 179 euro, nella sua variante no brand e con garanzia di 24 mesi.

La caratteristica principe del prodotto, è chiaramente la batteria, un componente da ben 5000mAh, che promette una autonomia decisamente superiore alle aspettative, e a tantissimi altri dispositivi in commercio. Per il resto parliamo di un modello nella media, con display ampissimo, da ben 6,6 pollici di diagonale, processore octa-core, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.

La campagna promozionale può essere visionata nella sua interezza nelle pagine che trovate nell’articolo stesso, inserite come galleria fotografica.