Arcane: svelati i doppiatori e ad altri dettagli della serie animata di League of Legend

Durante questo autunno, il letto, la coperta e la cioccolata calda, saranno accompagnati dalla serie animata speciale di League of Legends. A dare notizia del nuovo arrivo vi sono Netflix e Riot Games, i quali hanno condiviso in rete otto nuovi poster di Arcane (questo è il suo nome), e i doppiatori ufficiali.

Arcane: tutto ciò che c’è da sapere sulla serie animata

Fino ad oggi si è parlato di Jynx, ma i nuovi poster mostrano finalmente nuovi personaggi che vedremo nella serie animata, come Vander e Mel.

A un passo dall’uscita di Arcane iniziano a spuntare anche i doppiatori, come per esempio, Hailee Steinfeld (Spider-Man: Into the Spider-Versa) e Ella Purnell (Army of the Dead), le quali daranno rispettivamente voce alle protagoniste Vi e Jinx.

Nel cast dei doppiatori svelati da Netflix e Riot Games vi sono dunque:

VI sarà doppiata da Hailee Steinfeld

Jinx sarà doppiata da Ella Purnell

Jayce sarà doppiatp da Kevin Alejandro

Caitlyn sarà doppiata da Katie Leung

Silco sarà doppiato da Jason Spisak

Mel sarà doppiata da Toks Olagundoye

Vander sarà doppiato da JB Blanc

Viktor sarà doppiato da Harry Lloyd

Il primo trailer di Arcane verrà pubblicato sabato 25 settembre, durante lo show TUDUM, il primo evento globale realizzato da Netflix per i fan. Per il resto, la serie animata Arcane è prodotta in collaborazione con Fortiche Productions. La location sarà caratterizzata dalla regione utopica di Piltover, e nei meandri oppressi di Zaun. La trama seguirà le origini di due iconici campioni di League of Legends, e di un potere che li metterà in difficoltà.