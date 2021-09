Amazon raddoppia i suoi Kindle Paperwhite: il nuovo modello, forte di un rinnovato display da 6,8 pollici, promette fino a 10 settimane di autonomia, ed è accompagnato da una Signature Edition dotata di sensore di luminosità e, per la prima volta, di ricarica wireless Qi.

Il nuovo Kindle Paperwhite 2021 adotta quindi lo schermo più grande di sempre, con ben 300ppi e cornici sottili circa 1 cm. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

Amazon ha presentato il nuovo Kindle Paperwhite

Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International, ha affermato: “I clienti amano leggere su Kindle Paperwhite, per questo abbiamo lavorato duramente per aggiungere esperienze ancora più premium all’ultima generazione di dispositivi. Il nuovo Kindle Paperwhite offre una tonalità della luce regolabile e uno schermo più grande per un comfort maggiore, è il 20% più veloce nel voltare le pagine e la batteria dura fino a 10 settimane. Il tutto racchiuso in un design compatto e impermeabile, per godersi un libro in qualsiasi luogo e momento, di notte o di giorno. Perdersi tra milioni di libri non è mai stato così semplice“.

Grazie alla finitura antiriflesso, il testo è sempre ben leggibile anche sotto la luce diretta del sole. E se questo non bastasse, la luminosità massima è del 10% superiore al precedente modello, e la tonalità della luce è regolabile. A tutto ciò la Signature Edition aggiunte l’auto-regolazione della luminosità in base alle condizioni di luce ambientali, e porta la capacità di archiviazione a ben 32 GB (contro gli 8 GB della versione standard)

Oltre ad avere l’autonomia migliore di tutti i Paperwhite precedenti, i nuovi modelli adottano la ricarica veloce (9W+) tramite USB-C, che in due ore e mezzo è in grado di fare il pieno. Non manca la certificazione IPx8 di impermeabilità (ma occhio alla polvere!), e come sempre anche il nuovo Kindle Paperwhite è progettato per resistere a cadute accidentali. I nuovi Kindle Paperwhite sono disponibili in pre-ordine da oggi, entrambi solo di colore nero, ai seguenti prezzi, 139,99 euro per il Kindle Paperwhite con 8 GB e 189,99 euro per il Kindle Paperwhite Signature Edition con 32 GB.