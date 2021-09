WindTre ha aggiornato il suo listino offerte dedicato a tutti i nuovi clienti che effettuano l’acquisto di una nuova SIM e tra le nuove opzioni spicca la DI PIÙ FULL 5G con 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

L’offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti del gestore e può essere richiesta online, con pre-ordine tramite il sito ufficiale o presso uno dei numerosi punti vendita. L’acquisto della SIM richiederà una spesa di soli 10,00 euro e ogni mese sarà sufficiente andare incontro esclusivamente al costo di rinnovo, che dovrà essere saldato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Passa a WindTre con la nuova DI PIÙ FULL 5G!

La nuova offerta DI PIÙ FULL 5G di WindTre permette di ottenere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 50 minuti verso l’Estero e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Il costo da sostenere per il rinnovo è di 14,99 euro al mese. L’attivazione non prevede alcun costo iniziale e il primo rinnovo è offerto gratuitamente dal gestore ma solo nel caso in cui l’acquisto sia portato a termine tramite il sito ufficiale dell’operatore WindTre. Nel caso in cui, invece, si opta per l’attivazione presso uno dei punti vendita sarà prevista una spesa iniziale.

Si ricorda che il costo di rinnovo include anche i servizi utili. WindTre provvede poi a bloccare i servizi a sovrapprezzo così da garantire l’inesistenza di costi imprevisti o spese aggiuntive.