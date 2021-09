All’inizio di questo mese, un rapporto di ProPublica ha sollevato preoccupazioni sul sistema di revisione dei contenuti di WhatsApp e ha affermato che l’app di messaggistica di proprietà di Facebook mina la privacy dei suoi utenti.

Mentre Facebook ha negato le affermazioni e ha sottolineato l’importanza del sistema nella ‘prevenzione dei peggiori abusi su Internet’, WhatsApp ha ora aggiunto la possibilità di segnalare un messaggio specifico con l’ultima versione beta della sua app Android.

Whatsapp: scarica l’ultima versione

La funzione offre agli utenti il ​​controllo completo sui messaggi che desiderano inoltrare a WhatsApp. L’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp consente agli utenti di segnalare messaggi specifici da chat sia individuali che di gruppo. Puoi anche segnalare messaggi specifici ricevuti da un account aziendale.

L’attuale sistema di segnalazione dei messaggi di WhatsApp consente solo agli utenti di segnalare un contatto. Dopo aver segnalato qualcuno, i cinque messaggi più recenti vengono inoltrati al team di moderazione di WhatsApp. Facebook afferma che questo viene fatto per aiutare i moderatori a comprendere meglio il contesto e decidere se la persona debba essere bannata o meno.

Se hai installato l’ultima versione beta di WhatsApp sul tuo smartphone, dovresti vedere una nuova opzione ‘Segnala’ quando selezioni un messaggio specifico. Poiché la funzione è già funzionante nell’ultima build beta, potrebbe non volerci molto tempo per arrivare ai migliori device Android sul canale stabile. Oltre ad Android, la funzione è ora disponibile anche nell’ultima versione beta di iOS.

La modifica arriva meno di due settimane dopo che WhatsApp è diventata la prima app di messaggistica popolare a offrire la crittografia end-to-end per i backup delle chat. La funzione è attualmente disponibile per gli utenti di tutto il mondo e può essere utilizzata per proteggere i backup su Google Drive e iCloud.