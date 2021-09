Vodafone non rimuove soltanto nel campo della telefonia. Così come TIM, anche il provider inglese vuole cercare fortune nel settore dello streaming televisivo. Il provider inglese, però, deve affrontare la concorrenza agguerrita di TIMvision. TIM proprio in queste settimane propone agli utenti la possibilità di guardare la Serie A e la Champions League, grazie alle partnership con DAZN e Mediaset.

Vodafone, le migliori esclusive streaming con Serie A e Champions

Per rispondere al gestore italiano, Vodafone rilancia la sua piattaforma esclusiva, la Vodafone TV. Gli abbonati del provider inglese che decidono di sottoscrivere una tariffa con la Fibra ottica inclusa avranno la possibilità di aggiungere una serie di contenuti televisivi in esclusiva.

A differenza di TIM, il principale accordo commerciale di Vodafone è legato alla piattaforma NOW Tv. Gli utenti che andranno ad attivare un piano per la Fibra ottica, grazie alla Vodafone TV e NOW TV potranno accedere ad una serie di importanti esclusive come tre partite per giornate per la Serie A, tutta la Champions League, tutta la Premier League e le esclusive di altri sport come tennis, Formula 1, motomondiale e tanto altro.

Inoltre, sempre nel pacchetto, è anche incluso un anno di sottoscrizione a Amazon Prime Video, per una completa visione di tutta la Champions League. Il prezzo previsto per la Vodafone TV è di 15 euro ogni trenta giorni. Il costo si aggiunge alla tariffa per la Fibra Ottica. Gli abbonati avranno anche il TV Box, il dispositivo che garantisce la visione degli eventi anche con la tecnologia 4K.