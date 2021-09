Il 2021 è stato inaugurato da Samsung con il lancio dei nuovi top di gamma Galaxy S21. I tre dispositivi che vanno a comporre la serie hanno introdotto novità interessanti, tra le quali il supporto alla S Pen da parte del modello più sofisticato, che ha avuto modo di far passare in secondo piano la serie Galaxy Note, l’unica fino a quel momento abbinata allo stilo e molto probabilmente prossima alla sua fine.

L’anno che verrà potrebbe essere accolto da Samsung in maniera analoga. Si parla già dell’arrivo di una nuova serie Galaxy S22 e degli aggiornamenti previsti. In particolar modo, le ultime notizie hanno svelato la presenza di una fotocamera rinnovata sul Samsung Galaxy S22 Plus.

Samsung Galaxy S22 Plus: la fotocamera sarà aggiornata!

Nel mese di gennaio 2022 Samsung potrebbe lanciare i suoi Galaxy S22 e tra questi sarà presente una versione Plus attualmente al centro di indiscrezioni secondo le quali il dispositivo si distinguerà per la presenza di un nuovo sensore fotografico.

Il Samsung Galaxy S22 Plus potrebbe sfoggiare un comparto fotografico di forma rettangolare con sensori più grandi rispetto alla serie precedente. Il principale sarà il nuovo ISOCELL GN5 da 50 MP e sarà accompagnato da un nuovo teleobiettivo, probabilmente un sensore con zoom ottico x3 da 10 MP, e da un ultra-grandangolare da 12 MP.

Samsung potrebbe avere intenzione di proporre i suoi dispositivi in più colorazioni. LetsGoDigital, in collaborazione con Technizo Concept, ha creato delle immagini che è possibile osservare qui di seguito per conoscere anticipatamente il probabile design degli smartphone in arrivo.