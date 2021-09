Teoricamente ci sono diversi modi legali per ottenere Netflix in modo gratuito anche se a conti fatti non è esattamente così. Al giorno d’oggi si può ottenere l’accesso alla piattaforma di contenuti in streaming grazie alle collaborazioni fatte con altre società, come i vettori telefonia mobile. Al momento la società sta lavorando per fare proporre altro.

Nello specifico, Netflix sta pensando di dare vita a una specie di abbonamento gratuito rivolto ai possessori di smartphone Android in Kenya. In sostanza viene data la possibilità di avere accesso a parte dei contenuti della piattaforma senza dover pagare nulla. Non ci sono neanche degli inghippi nascosti. Prima di tutto non c’è la pubblicità, cosa che di solito viene usata come alternativa. A seguire, non c’è bisogno di inserire eventuali dati di pagamento.

Netflix gratuito, ma con meno contenuti

Detto questo, ovviamente Netflix non ti permette di avere accesso a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma. Questo programma gratuito offrirà apparentemente solo un quarto del catalogo della compagnia, perlomeno nel paese in questione al momento in cui sta venendo testato il programma. Si parla comunque di una lunga lista di contenuti e probabilmente molti anche originali.

L’idea è quello di tentare chi non è ancora convinto di pagare per avere un abbonamento Netflix. Non è chiaro se questo programma verrà esteso ad altri paesi al di fuori da quello africano in questione. Aspetto da sottolineare è che pensato esclusivamente per i dispositivi Android, quelli più comuni in Kenya anche rispetto a computer e Smart TV.