Marte: ecco le immagini in 3D che ci ha regalato Ingenuity

Prosegue la missione di Perseverance su Marte. Il Pianeta Rosso continua a rivelare sorprese, una dietro l'altra. Non dobbiamo però dimenticarci del lavoro di un altro membro della squadra impegnato in questo arduo incarico. Infatti Ingenuity, il drone della NASA, in questi giorni ha immortalato alcune foto realizzate poi in 3D proprio di Marte. Un regalo davvero incredibile pubblicato sul sito dell'Agenzia Spaziale Americana! Ecco tutti i dettagli e il link per gustarsele.