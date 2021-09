Una delle caratteristiche principali di iOS 15 è SharePlay, che, tra le altre cose, ti consentirà finalmente di condividere lo schermo del tuo iPhone o iPad con le persone tramite FaceTime. Sfortunatamente, anche se iOS 15 e iPadOS 15 sono stati ufficialmente rilasciati questa settimana, SharePlay non è ancora disponibile.

La possibilità di condividere lo schermo su FaceTime è stata una delle funzionalità più richieste per iPhone e iPad nel corso degli anni. Ci sono una serie di motivi per cui le persone vogliono questa funzione, incluso il supporto tecnico, giocare insieme a giochi e puzzle e altro ancora.

iOS 15: lo SharePlay su FaceTime arriverà nel prossimo aggiornamento

Apple ha annunciato iOS 15 al WWDC di giugno e si è fortemente concentrato su SharePlay. SharePlay è una funzionalità multiforme che ti consente di guardare programmi TV e film con altre persone, ascoltare Apple Music insieme e altro ancora. In particolare, SharePlay ti consente anche di condividere lo schermo del tuo iPhone o iPad con persone su FaceTime.

Apple afferma che questa funzione ti consentirà di ‘condividere lo schermo per portare pagine Web, app e altro nella tua conversazione su FaceTime’. SharePlay è stato aggiunto a iOS 15 beta 2 a giugno con il supporto per molte delle funzionalità promesse. Ad agosto, tuttavia, Apple ha rimosso SharePlay dalla beta di iOS 15 e ha affermato che la funzione non sarebbe stata inclusa nella prima versione di iOS 15 rilasciata al pubblico.

Quindi, ricapitolando: SharePlay e la possibilità di condividere lo schermo del tuo iPhone su FaceTime non sono inclusi in iOS 15. La funzione è, tuttavia, disponibile nella beta di iOS 15.1, quindi ci aspettiamo che Apple rilasci SharePlay al pubblico come parte di iOS 15.1 più tardi questo autunno.