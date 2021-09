Iliad conferma in gran parte la sua offerta commerciale anche nel mese di Settembre. L’operatore francese ha deciso di puntare ancora sulle sue tariffe low cost, per i nuovi clienti che attiveranno una scheda SIM. La migliore promozione di Iliad in queste settimane resta la Giga 120. La tariffa prevede un costo mensile di 9,99 euro con chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per internet.