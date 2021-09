Green pass scade durante la lezione: prof. mandata a casa seduta stante

Davvero incredibile la vicenda che a riguardato una professoressa in una scuola superiore di Riccione. Il suo Green pass è scaduto durante l’orario di lezione, per cui il preside l’ha invitata ad abbandonare l’istituto.

Green pass scaduto: prof. abbandona la lezione

Al Corriere di Romagna la prof. ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Dovevo lavorare sino a mezzogiorno ma all’improvviso, mentre ero in classe, sono stata convocata dal preside. Invitata ad esibire il mio certificato verde, dopo i controlli del caso, sono stata invitata ad uscire, in quanto risultava appena scaduto. Erano circa le 9.30 e in una decina di minuti ho dovuto raccogliere le mie cose ed andarmene. Nell’ora successiva la docente curricolare non era in presenza, ma in collegamento da casa. Perciò di fatto la mia allieva è rimasta sola con i compagni, sotto la vigilanza di un adulto, che fa parte del personale non docente, ma solo io sono in grado di gestire le crisi epilettiche, di cui purtroppo la studentessa soffre”.

“Non si può fare di tutta l’erba un fascio ricorro al tampone ogni 48 ore, perché soffro di malattie autoimmuni, ma anche perché mi sono ammalata di Covid lo scorso novembre ed ho ancora i titoli anticorpali altissimi“.

L’insegnante ovviamente ci ha tenuto a precisare che il preside ha solo fatto il suo dovere in merito a quelle che sono le disposizioni.