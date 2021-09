Mentre i Pixel 6 sono ormai una certezza, si infittiscono le voci su Pixel Fold, quello che potrebbe passare alla storia come il primo smartphone pieghevole della storia di Google. Nelle ultime ore sono emerse molteplici voci sul suo lancio entro fine anno.

Iniziamo con quanto ha scovato XDA dal codice riferito alla build sc-v2 di Android 12, che probabilmente arriverà come Android 12.1 al pubblico. A partire dalla Developer Preview 2 di Android 12, una barra delle applicazioni per grandi schermi, dunque per tablet e smartphone pieghevoli, è stata avvistata nel codice. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Google pensa ad un pieghevole prima della fine dell’anno

Questi miglioramenti per la barra delle applicazioni riguarderanno anche la possibilità di avviare lo schermo diviso per il lancio simultaneo di due app, personalizzare le app presenti sulla barra e nascondere la barra stessa. L’immagine scovata in rete mostra il tutorial che verrà implementato per questa nuova barra, dove vediamo due tab Chrome avviati a schermo diviso.

Proprio questa immagine potrebbe essere una delle prime che mostrano Pixel Fold, Google l’ha infatti successivamente sostituita con un render più generico. Altri riferimento scovati nel codice AOSP mostrano alcune righe di codice dedicate alla rilevazione automatica dell’apertura / chiusura della cerniera dei pieghevoli. Sempre riferendosi al codice di Android 12.1, 9to5Google ha scovato dei riferimenti correlati a Jumbojack, uno smartphone in fase di test che in alcune righe viene chiamato Pixel. Questo dispositivo ha tutte le caratteristiche di un pieghevole, visto che può assumere la configurazione aperta, chiusa, semi aperta. Inoltre, dovrebbe anche integrare due display, uno dei quali non funziona se il dispositivo è chiuso. Dalla descrizione sembra insomma un Samsung Galaxy Fold a marchio Google.

La ciliegina sulla torta arriva dall’affidabile Evan Blass, il quale ha riferito che, secondo una fonte di cui si fida, il Pixel Fold col nome in codice Passport (diverso quindi dal Jumbojack citato prima) verrà lanciato da Google entro fine anno. Ciò non significa che anche Jumbojack sia in arrivo a breve, anche se è possibile che i rumor sui due si siano accavallati. Probabilmente ne sapremo di più intorno al 19 ottobre, la data sempre più probabile del lancio dei Pixel 6.