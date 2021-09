Trovare l’e-mail esatta che stai cercando nella tua casella di posta sta per diventare molto più semplice in Gmail su Android grazie a un nuovo aggiornamento di Google. Fino ad ora, cercare nella tua casella di posta tramite smartphone era un po’ una seccatura a causa della mancanza di filtri. Su Gmail per desktop, tuttavia, gli utenti possono filtrare per destinatario, oggetto, parole chiave o mancanza di parole chiave, dimensione e data dell’email.

In un nuovo post sul blog di Google Workspace, Google ha rivelato che la ricerca migliorata è ora disponibile in Gmail su Android. Gli utenti di Gmail saranno ora in grado di filtrare rapidamente e facilmente le e-mail e i risultati di ricerca sui loro smartphone Android per trovare e-mail o informazioni specifiche che stanno cercando.

Gmail: scaricate l’ultima versione beta

Questi nuovi filtri di ricerca possono essere utilizzati anche indipendentemente o dopo la ricerca poiché vengono visualizzati come elenchi a discesa. Una volta che questo aggiornamento sarà disponibile sul tuo dispositivo, vedrai i pulsanti ‘Da’, ‘Inviato a’, ‘Data’ e ‘Allegati’ dopo aver inserito un termine di ricerca per aiutarti a trovare esattamente quello che stai cercando.

Inoltre, durante la ricerca di e-mail per mittente, gli utenti di Gmail possono scegliere da un elenco di mittenti suggeriti o cercare e-mail da più mittenti. Poiché la maggior parte del lavoro viene svolta sempre di più sui dispositivi mobile, fornire agli utenti Android gli stessi strumenti che hanno su Gmail per desktop probabilmente contribuirà ad aumentare la loro produttività in quanto non dovranno perdere tempo a cercare tra più email per trovare le informazioni che stanno cercando.