Il nuovo volantino Esselunga vuole nascondere agli utenti sconti veramente assurdi, tutti hanno la possibilità di accedere ad un elevatissimo quantitativo di prezzi bassi, con disponibilità esclusiva in negozio.

Il risparmio è di casa, i nuovi prezzi lanciati dall’azienda risultano effettivamente disponibili in ogni singolo negozio sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni particolari. L’unica cosa da sapere riguarda la disponibilità di scorte, sono estremamente limitate, e sopratutto potrebbero terminare decisamente prima del previsto.

Aprite subito questo link diretto al nostro canale Telegram, al suo interno sono disponibili tantissimi codici sconto Amazon completamente gratis.

Esselunga: quali sono le migliori offerte

Le offerte del volantino Esselunga si concentrano quasi completamente sul Galaxy A22, un prodotto decisamente interessante, sopratutto per gli utenti che sono alla ricerca di uno smartphone relativamente economico.

Il prezzo di vendita inferiore ai 189 euro non può che essere un invito all’acquisto, sopratutto se accoppiato con una batteria da ben 5000mAh, un componente in grado di renderlo a tutti gli effetti un battery phone quasi unico nel proprio genere.

Le altre specifiche tecniche spingono il dispositivo verso la fascia di appartenenza, infatti parliamo di un prodotto con processore octa-core, display da 6,6 pollici di diagonale, 64GB di memoria interna, 4GB di RAM ed anche la connettività 5G (non scontata a queste cifre).

L’acquisto, come anticipato, può essere completato solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, ricordatevi infatti che non sarà possibile accedervi direttamente online tramite il proprio sito ufficiale. Le scorte purtroppo sono estremamente limitate, e potrebbero terminare molto prima del previsto.